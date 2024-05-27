Атака ФАБов: серия взрывов прогремела в районе Харькова

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Военкор Котенок: взрывы прогремели в Харькове и пригороде

Взрывы прогремели в Харькове и области. Российские военнослужащие наносят удары по объектам украинской армии с помощью авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«Взрывы в Харькове и пригородах. По объектам ВСУ летят ФАБы с УМПК», — написал Котенок в своем Telegram-канале.

Как пишет Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны», в районе Харькова произошла серия взрывов. Украинские СМИ сообщают об ударах ВС РФ по украинским военным объектам.

Накануне взрыв был слышен на территории Киевской области Украины. Ночью 26 мая на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.