Астраханцу грозит 3 года колонии из-за спора о картошке

Против 20-летнего астраханца возбудили дело за удар в грудь 54-летней женщины

В Астраханской области брат с сестрой поспорили с женщиной во время сбора картофеля, и в пылу ссоры 20-летний парень ударил 54-летнюю даму. На него возбудили дело по статье 112 УК РФ, сообщает АБН24 со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.

По данным правоохранителей, все произошло в поле в Лиманском районе, где сельхозработники собирали картошку. Во время работ брат и сестра решили устроить перекур, что не понравилось их 54-летней коллеге.

На последовавшее замечание в свою сторону молодая девушка ответила матом, после чего пожилая дама бросила в обидчицу картофелиной. Далее за сестру вступился 20-летний брат, который ударил пожилую женщину в грудь.

После стычки 54-летняя работница упала и почувствовала резкую боль в руке. Далее она обратилась в полицию, а врачи уже передали всю информацию полиции.

Теперь 20-летнему парню, ударившему пожилую даму, грозит до 3 лет лишения свободы по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Расследование уголовного дела продолжается.