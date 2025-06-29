Армия Израиля заявила о ликвидации бойца Хезболлы на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о ликвидации на юге Ливана бойца шиитского движения «Хезболлах», который отвечал за разведку в спецподразделении «Радван».

Также отмечается, что он участвовал в усилиях по укреплению «Хезболлах» и поставок оружия.

«В субботу ЦАХАЛ нанес удар и ликвидировал террориста Аббаса аль-Хассана Вахби в районе Махруна на юге Ливана», — говорится в сообщении.

По мнению заведующего Центра арабских и исламских исследований (ЦАИИ) Института востоковедения РАН Василия Кузнецова, ситуация складывается негативно для Ирана и США и непросто для Израиля. Как отметил эксперт, маловероятно, чтобы нанесенный американскими ударами ущерб был необратимым для ядерной программы. При этом ответ на атаку Ирану необходим, однако он не может быть чрезмерным.