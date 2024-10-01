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Армия Израиля сообщила о перехвате беспилотника в небе над Средиземным морем

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате БПЛА в небе над Средиземным морем в районе центральной части страны, сообщается в Telegram-канале армии.

Отмечается, что силы ПВО перехватили беспилотник над Средиземным морем, в десятках километров от побережья центрального Израиля.

Ранее ЦАХАЛ объявила о начале наземной операции израильских военных в приграничной зоне на юге Ливана.

За сутки в результате ударов Израиля по Ливану погибли свыше 90 человек, более 170 пострадали.