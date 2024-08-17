Армия Израиля атаковала город Аль-Завайда в центре сектора Газа

Израильская Армия обороны (ЦАХАЛ) ударила по городу Аль-Завайда, которых находится в центре сектора Газа, сообщает РИА Новости .

Как пишет Al Jazeera, ссылаясь на местные СМИ, из-за этой атаки погибли 15 человек.

7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа. Затем бойцы палестинского ХАМАСа проникли в приграничные районы страны. В этой атаке погибли порядка 1,2 тыс. человек.

В ответ ЦАХАЛ начал свою операцию «Железные мечи», которая была направлена в том числе и на гражданские объекты сектора Газа. Анклав полностью заблокировали. С 7 октября 2023 года количество погибших при ударах ЦАХАЛ превысило 40 тыс. человек, пострадавших — свыше 92,4 тыс.