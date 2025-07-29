Аризонская загадка: в США волонтеры встретили необычное существо

В американском штате Аризона добровольцы, искавшие пропавшего ребенка, увидели загадочное существо: крупную волосатую фигуру весом около 180 кг и ростом более 2 метров, сообщает «Царьград» .

Как уточняет портал Unexplained Mysteries, все произошло недалеко от города Седона на севере Аризоны. Особенное внимание поисковики обратили внимание на лицо существа: кожей оно напоминало обычное человеческое.

Волонтеры довольно быстро ушли с места встречи и вскоре нашли пропавшую девочку. Она также рассказала о неопознанном объекте, который заставил ее в панике бежать, и о загадочных «светлячках».

В начале июля в другом американском штате — Техасе — боролись со стихийным бедствием. Из-за крупного наводнения погибли свыше 100 человек, 27 детей из христианского лагеря для девочек «Мистик» в округе Керр пропали без вести.