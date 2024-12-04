Арестович: россияне снова прорвались в Купянск на глазах изумленных бойцов ВСУ

Арестович заявил о прорыве ВС РФ в Купянск на глазах изумленных бойцов ВСУ

Бывший внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в своем Telegram-канале заявил, что российские военные «средь бела дня опять заехали» в Купянск Харьковской области. По его словам, прорыв произошел «на глазах изумленных» украинских бойцов.

Политик утверждает, что в харьковский город проникли три единицы российской военной техники. По словам Арестовича, новый прорыв случился «почти там же, где и в прошлый раз».

«Причем два часа назад все знали, что шесть единиц российской техники выехали „…у напрямку Купянска“», — написал бывший советник ОП Украины.

Арестович добавил, что до этого российские войска форсировали реку Оскол в двух местах. Это произошло «тоже среди белого дня», заявляет он.