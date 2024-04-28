Арестован журналист Карелин, сотрудничавший с Associated Press

По информации агентства, Карелина задержали по подозрению в подготовке материалов для YouTube-канала сторонников оппозиционера и блогера Алексея Навального*.

Как пишет The Guardian, у Карелина два гражданства: России и Израиля. До 2022 года журналист работал оператором Deutsche Welle** в стране.

Ранее в Москве по таким же обвинениям арестовали продюсера новостной службы Reuters Константина Габова. Журналиста обвиняют в участии в экстремистском сообществе (по части 2 статьи 282.1 УК РФ). Ему может грозить от двух до шести лет тюрьмы.

* Включен в реестр иностранных агентов, включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

**включена Минюстом в список иноагентов.