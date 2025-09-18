Арест за голую грудь: провоцировавшую сотрудников ГАИ россиянку жестко накажут

Женщине, которая в Краснодарском крае в феврале 2025 года показывала сотрудникам ГАИ голую грудь, грозит административная ответственность. Не исключен арест, рассказал автоюрист Лев Воропаев. Об этом пишет Газета.ru .

В большинстве случаев подобные действия расценивают как мелкое хулиганство. Женщина нарушила общественный порядок, проявив неуважение к обществу, в этой ситуации — к сотрудникам ГАИ.

Воропаев отметил, что, если в соответствии со статьей 20.1 КоАП РФ правоохранитель просил прекратить женщину совершать такие действия, то штраф составит от 1 до 2,5 тыс. рублей. Однако ее могут отправить под арест на 15 суток.

В Краснодаре девушка на ходу вылезла в люк автомобиля и продемонстрировала грудь сотрудникам ГАИ. Инцидент произошел в феврале 2025 года. Водителя желтого Mercedes-Benz планировали оштрафовать за неправильную перевозку пассажиров.