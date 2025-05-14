Арендодатели могут выселить на улицу 100 пожилых жильцов пансионата в Самаре

Арендодатели хотят выгнать на улицу 100 пожилых жильцов пансионата в Самаре. Расселять пенсионеров некуда, а большинство из них тяжело больны и не могут ходить, сообщает «Осторожно, новости» .

Два года назад Частный пансионат «Зеленая роща» арендовал на 10 лет здание у Санатория имени В. П. Чкалова. В договоре оказалась лайзейка, согласно которой здание могут продать.

В результате его приобрела группа копаний «СИНКО». В конце прошлого года владельца пансионата попросили найти новое здание и дали им на это несколько месяцев.

«Мы сказали, чтобы нас выселяли через суд. Иск нам так и не пришел. В феврале 2025 новый владелец заблокировал ворота», — сказал владелец пансионата Даниил Осмагов.

Мужчина обратился в прокуратуру, оттуда его послали в арбитражный суд. Как утверждает Даниил, губернатор предложил пансионату переехать в аварийное здание.

Недавно пансионату пришло уведомление о том, что организации необходимо расселить пенсионеров до 25 мая, но уезжать им некуда. Почти половина из жильцов — неходячие, а родственников, которые могли бы их забрать, у них нет. Осмагов переживает, что пенсионеры могут просто оказаться на улице.