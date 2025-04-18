Арендодатель в Красногорске выкинул пса квартиросъемщицы на улицу, тот погиб

Владелец одной из квартир в жилом комплексе на Парковой улице Красногорска выбросил на улицу 13-летнюю собаку породы йоркширский терьер, которая принадлежала его квартиросъемщице. Мужчина избавился от животного поздно вечером 16 апреля, когда 20-летней девушки не было дома. Этот момент попал на видео, пишет Baza .

Трагичная история началась еще 10 апреля. Тогда Дарина сняла квартиру у Максима С., который изначально искал жильца без животных, но за доплату в 10 тыс. рублей сдал жилье девушке с собакой по кличке Бирма. По словам мужчины, квартиросъемщица обещала, что не будет оставлять питомца одного, однако что-то пошло не так.

С момента, как Дарина заселилась в квартиру Максима, соседи начали массово жаловаться мужчине, что из жилья ночью доносится беспрерывный лай собаки, из-за чего никто не может спать. Максим связался с девушкой и потребовал устранить проблему — не оставлять собаку ночью одну, чтобы она не мешала другим жителям подъезда.

16 апреля мужчина приехал в квартиру, чтобы решить проблему самостоятельно. В этот момент хозяйки собаки не было дома. На камерах наружного наблюдения, которые установлены в подъезде, видно, что мужчина вынес животное в 22:46 из квартиры, затем уехал домой.

Оказалось, что Максим вынес животное во двор и оставил на тротуаре, не привязав к ограждению. В итоге 13-летний пес попал под колеса машины и погиб. Теперь девушка намерена засудить мужчину за жестокое обращение с животными. Погибшая собака была подарком для нее от ныне покойного отца.