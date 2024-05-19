AP: информации о состоянии упавшего на вертолете президента Ирана пока нет
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Вертолет Ми-171 с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку на недалеко от Джульфы, города на границе с Азербайджаном. О состоянии Раиси на данный момент ничего неизвестно, сообщает Associated Press.
По данным агентства, Эбрахим Раиси возвращался из Азербайджана после встречи с президентом страны Ильхамом Алиевым. Делегация находилась в стране с официальным визитом.
До места ЧМ пытаются добраться спасатели.
По предварительным данным, вертолет с президентом Ирана мог совершить жесткую посадку из-за сильного тумана.