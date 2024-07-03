AP: два человека пострадали при взрыве на оборонном предприятии в США

Взрыв произошел на американском оборонном предприятии компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в штате Арканзас, сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

В результате инцидента один человек пропал без вести, еще двое пострадали.

«По меньшей мере два человека ранены и один пропал без вести в среду 3 июля после инцидента с „пиротехникой“ на оборонном предприятии в Арканзасе», — сказано в публикации.

Взрыв, по информации AP, произошел в городе Кэмден. Степень тяжести травм пострадавших людей не уточняется. Представители компании GD-OTS, на территории предприятия которой и случился инцидент, ведут активное сотрудничество со службами спасения.