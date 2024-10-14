Анонимы подняли на уши полицию Украины «минированием» важных объектов

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На Украине заявили о массовом «минировании» органов власти

Анонимные сообщения о минировании поступили сразу в несколько объектов в разных регионах Украины. Среди «заминированных» — здания школ, городских рад и даже Министерства культуры, сообщает РБК со ссылкой на правоохранительные органы страны.

В украинской полиции заявили, что их ресурсов «достаточно, чтобы проверить каждый объект». Гражданских также призвали содействовать правоохранителям во время проверок инфраструктуры, которую могли заминировать.

По данным украинской прессы, правоохранители изучают на предмет взрывчатки объекты в Киеве, Сумской, Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской, Черниговской областях и других регионах.

В «анонимках» утверждалось, что бомбы якобы заложены в школах, Высшем совете правосудия Украины, органах городской власти и прочих объектах.