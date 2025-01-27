Аннушка уже разлила масло: в Нижнем Новгороде трамвай наехал на девушку

Девушку, попавшую под трамвай в Нижнем Новгороде, госпитализировали

На улице Октябрьской Революции в Нижнем Новгороде 25 января трамвай наехал на девушку, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло возле дома № 51 примерно в 07:25. Водитель трамвая, отъезжая от остановки, не заметил пешехода на проезжей части.

Пострадавшую доставили в городскую больницу № 13 для оказания медицинской помощи.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить все детали происшествия.