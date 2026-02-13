Анестезиолог зашла в промышленный морозильник и насмерть замерзла в Майами

В Майами трагически погибла 32-летняя анестезиолог Элен Массиэль Гарай Санчес из Никарагуа, которая оказалась запертой в промышленном холодильнике магазина. Женщину нашли без признаков жизни лишь спустя несколько часов, как она попала в морозильную комнату супермаркета Dollar Tree, сообщает kp.ru со ссылкой на Daily Mail.

Происшествие случилось в декабре 2025 года, но известно об этом стало только сейчас. Вечером накануне гибели женщина посетила торговый зал, не совершив покупок, после чего беспрепятственно прошла в помещение, предназначенное для персонала. Там она забралась внутрь крупногабаритной морозильной установки. Работники магазина не заметили присутствия постороннего человека, а на следующий день ее тело было обнаружено на полу камеры — причиной смерти стало сильное переохлаждение.

Проведенная позднее судебно-медицинская экспертиза показала, что в момент гибели концентрация алкоголя в крови пострадавшей достигала 0,112%, что существенно выше разрешенного предела. Специалисты заключили, что сильное алкогольное опьянение стало ключевым фактором, лишившим женщину возможности самостоятельно покинуть холодное хранилище. Представители правопорядка подтвердили, что дверь морозилки можно было открыть изнутри, поэтому версия об убийстве была исключена.

Однако родные погибшей не согласились с выводом о случайной смерти. Семья подала судебный иск к управляющему данным магазином и корпорации Dollar Tree, требуя компенсации в размере более 50 миллионов долларов.

Юристы истцов утверждают, что менеджер был осведомлен об исчезновении посетительницы, но не предпринял мер по ее розыску и спасению. В компании Dollar Tree выразили соболезнования родственникам и заявили о готовности содействовать расследованию.

