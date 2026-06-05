Андрей Аулов вышел из колонии и вернулся к бывшей, которую лишил зрения

Волгоградец, лишивший бывшую зрения, вышел из колонии и вновь вернулся к ней

Волгоградец Андрей Аулов отбыл срок и пришел к Лидии Терентьевой. В 2013 году он лишил ее зрения после отказа возобновить отношения, сообщает «Царьград» .

Лидия Терентьева познакомилась с Ауловым в 1990-е: ей было 15 лет, ему — 20. После рождения сына мужчина не дал ребенку свою фамилию и прописку. Женщина разорвала отношения после избиения, но бывший сожитель несколько лет преследовал ее.

24 мая 2013 года Аулов пришел под предлогом передачи детских вещей, запер дверь и напал на Терентьеву с перочинным ножом. Когда в квартиру стали ломиться мать женщины и соседи, он ушел, сел в машину к сыну и уехал. 6 июня его задержали в гараже в Светлоярском районе; при задержании он сопротивлялся.

Суд приговорил Аулова к 12 годам колонии общего режима. Терентьева перенесла более 40 операций, но зрение спасти не удалось. Она продолжила заниматься дизайном интерьеров и воспитала сына, который учится на юриста.

После освобождения Аулов пришел извиниться и хотел увидеть сына. Сын не открыл дверь и потребовал сначала погасить долг по алиментам и компенсации морального вреда.

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