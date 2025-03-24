Аммиачная вонь и голодные животные: москвичка держала 9 кошек в антисанитарии

В Москве нашли квартиру с антисанитарными условиями и 9-ю кошками

Жители дома на Нагатинской набережной в столице обратились с коллективной жалобой в Симоновскую межрайонную прокуратуру. Оказалось, что хозяйка одной из квартир содержала в опасных и антисанитарных условиях сразу 9 кошек, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

Проверка выявила ужасающую ситуацию: владелица жилья безответственно относилась к девяти кошкам, проживающим в ее жилище. Животные страдали от недостатка пищи, воды и элементарного ухода, находясь в крайне антисанитарных условиях.

Проблема затронула и соседей — концентрация аммиака в местах общего пользования оказалась в двадцать раз выше допустимой нормы.

Результатом прокурорской проверки стало обращение в судебные органы с иском, требующим запретить содержание домашних животных в данном помещении и обязать хозяйку привести квартиру в надлежащее санитарное состояние.