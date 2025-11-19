сегодня в 17:36

Американца Чопеласа Д отправили в колонию на 12 лет за убийство невесты ножом

Гражданина Соединенных Штатов Чопеласа Д. Одинцовский суд Подмосковья отправил в колонию на 12 лет за убийство (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции региона.

Пара познакомилась в ресторане, где работала жертва. Они начали встречаться и даже собирались пожениться.

Через некоторое время американец начал проявлять агрессию, устраивать конфликты и ссоры. В результате девушка решила расстаться.

22 августа 2024 года на лестничной площадке 11 этажа в многоквартирном доме из-за личной неприязни на фоне конфликта американец 13 раз ударил невестку ножом. Он поразил жизненно-важные органы. Девушка погибла сразу из-за сильных травм.

Приговор против американца вступил в силу.

