Американский маркетплейс обманул около 150 россиян более чем 20 млн рублей

Известный американский маркетплейс Inspire Uplift обманул около 150 продавцов ручных изделий из России на более чем 20 млн рублей, сообщает Mash .

В 2022 году компания, владельцами которой являются американец Аарон Уоллес и пакистанец Ясин Рахман, предложила российским продавцам перейти на свою платформу, обещая, что их товары будут пользоваться высоким спросом.

Однако условия сотрудничества оказались не такими выгодными, как ожидалось. Комиссия компании составляла 15%, а владельцы не выполнили свои обязательства.

Сначала россияне получали новых клиентов и стабильный доход, однако в марте прошлого года ситуация изменилась. Резко начались задержки с выплатами. Сначала Рахман пытался успокоить продавцов небольшими выплатами в размере от 50 до 200 долларов, а в октябре резко перестал выходить на связь.

Продавцы оказались в трудной ситуации: магазин блокировал их учетные записи, если они не отправляли товары. При этом после отправки россияне получали лишь часть обещанной суммы. Продавцы были вынуждены брать кредиты и работать почти бесплатно. В декабре они обратились в посольство Пакистана, однако помощь так и не получили.