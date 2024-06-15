Американский дрон-разведчик сообщал об аварии по пути из Черного моря

сегодня в 03:52

Разведывательный дрон США после миссии у берегов Крыма подал аварийный сигнал

Разведывательный дрон США после миссии у берегов Крыма подал аварийный сигнал, возвращаясь на базу в Сицилии, пишет РИА Новости .

Речь идет о беспилотном аппарате MQ-4C ВМС США.

После мониторингового полета над Черным морем у берегов Крыма в пятницу беспилотник возвращался на военно-морскую базу НАТО Сигонелла.

При приближении к Сицилии MQ-4C выслал код 7700, который означает нештатную ситуацию на борту.

При этом устройство благополучно приземлилось, указано в статье.

При этом ряд российских Telegram-каналов писали о возникших проблемах у беспилотника, когда он совершал миссию над Черным морем.