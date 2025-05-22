Американский дрон-разведчик RQ-4D Phoenix потерял связь над Черным морем
Беспилотник-разведчик RQ-4D Phoenix производства США подал сигнал о потере связи, когда находился над Черным морем, сообщает ТАСС.
Эта информация следует из данных сервиса Flightradar24. Инцидент произошел 21 мая.
Зарегистрированный в НАТО дрон подал сигнал с кодом 7600, который означает потерю радиосвязи. После этого БПЛА вернулся на базу в Италии.
Производитель данного аппарата — компания Northrop Grumman. По данным НАТО, радиус действия малозаметных разведывательных дронов RQ-4D Phoenix составляет 16 тыс. км. Эти БПЛА могут находиться в автономном полете свыше 30 часов без посадки.