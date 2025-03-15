Американская блогерша в Австралии украла детеныша вомбата у матери ради лайков

На опубликованных кадрах видно, как девушка с улыбкой на лице подбегает к детенышу вомбата, хватает его, затем вместе с ним бежит к машине. Все происходящее на камеру снимает приятель блогерши.

Когда Джонс схватила маленького вомбата, его мать начала беспокоиться и бежать за девушкой, которая украла ее детеныша. Через несколько минут блогерша отпустила животное. Однако эта ситуация не оставила равнодушными пользователей Сети и австралийского премьер-министра, который осудил поступок американской туристки.

«Пусть заберет детеныша крокодила у его матери. Посмотрим, как она к этому отнесется», — сказал Альбанезе.

Позднее министр внутренних дел Австралии Тони Берк предложил навсегда запретить блогерше въезд в страну.