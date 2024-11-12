Американки закупаются таблетками для аборта перед возвращением Трампа

В США женщины начали чаще обращаться за лекарствами для прерывания беременности в преддверии возвращения Дональда Трампа в президентское кресло. Американки боятся, что пришедший к власти Трамп сильно ограничит продажу таких препаратов, поскольку является противником абортов, сообщает The Washington Post .

Один из ключевых поставщиков таблеток для аборта Aid Access заявил, что клиенты прислали ему 10 000 запросов в течение суток после новостей о победе республиканца на выборах. Это практически в 17 больше того, сколько американцы обычно покупают таких лекарств в день.

Кроме того, американская компания Plan C также заявила, что из-за победы Трампа на их сайт начали заходить по 82 200 раз, в том время как перед выборами у портала было всего 4-4,5 тысячи ежедневных посетителей.

«Люди понимают, что угроза весьма реальна, и угроза доступа к абортам при администрации Трампа ужасна», — прокомментировала президент Национальной федерации абортов Бриттани Фонтено.