Американки закупаются таблетками для аборта перед возвращением Трампа
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В США женщины начали чаще обращаться за лекарствами для прерывания беременности в преддверии возвращения Дональда Трампа в президентское кресло. Американки боятся, что пришедший к власти Трамп сильно ограничит продажу таких препаратов, поскольку является противником абортов, сообщает The Washington Post.
Один из ключевых поставщиков таблеток для аборта Aid Access заявил, что клиенты прислали ему 10 000 запросов в течение суток после новостей о победе республиканца на выборах. Это практически в 17 больше того, сколько американцы обычно покупают таких лекарств в день.
Кроме того, американская компания Plan C также заявила, что из-за победы Трампа на их сайт начали заходить по 82 200 раз, в том время как перед выборами у портала было всего 4-4,5 тысячи ежедневных посетителей.
«Люди понимают, что угроза весьма реальна, и угроза доступа к абортам при администрации Трампа ужасна», — прокомментировала президент Национальной федерации абортов Бриттани Фонтено.