Американка ежедневно морила сына голодом и заставляла его литрами пить воду

В штате Вайоминг (США) женщину обвиняют в том, что она морила своего сына голодом и принуждала его ежедневно выпивать огромные объемы воды, пишет «Царьград» со ссылкой на газету Mirror.

Как сообщает издание, 36-летней Стефани Линке и 35-летнему Майклу Грухачу предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми, после того как они доставили своего 14-летнего сына в больницу.

Семейная пара утверждала, что подросток якобы самостоятельно отказывался от еды, поскольку ему запрещали употреблять вредную пищу.

Однако впоследствии Стефани призналась, что она заставляла сына выпивать до 7,5 литров воды в сутки, что привело к гипонатриемии и угрозе отказа жизненно важных органов.

При поступлении в больницу вес мальчика составлял 45 килограммов при росте 160 сантиметров. В процессе лечения ему удалось набрать 5 килограммов.

Медицинские работники обнаружили на теле ребенка признаки физического насилия.

Как выяснилось, родители на протяжении нескольких месяцев издевались над сыном.

Со слов братьев и сестер, мальчик жил в подвале и не имел права принимать пищу вместе с остальными членами семьи. В результате он был вынужден довольствоваться объедками, лапшой быстрого приготовления и арахисовым маслом.

Родители, причинившие вред своему сыну, были арестованы. Их действия нанесли ребенку как физические, так и психические травмы. В настоящее время Линке находится под стражей, а Грухач освобожден под залог.

