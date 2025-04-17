Американец пытался угнать самолет с пассажирами, но был убит одним из них

В американском Белизе мужчина по имени Акиниела Сава Тейлор перед взлетом захватил самолет, на борту которого находились 14 человек. При попытке угона воздушного судна он был застрелен одним из пассажиров, имевшим разрешение на оружие, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ABC News.

Во время угона самолета на борту завязался конфликт. Американец, желавший покинуть Штаты, был вооружен ножом и успел ранить трех человек. После этого один из пассажиров выстрелил в агрессора из своего оружия.

Известно также, что самолет долго кружил на месте, а когда приземлился, оказалось, что у него почти закончилось топливо.

В настоящее время полиция выясняет, как Тейлору удалось попасть в самолет и совершить его угон. Все обстоятельства случившегося уточняются.