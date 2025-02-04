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Американец получил почти 500 лет тюрьмы за организацию собачьих боев

Суд американского штата Джорджия назначил обвиняемому в организации собачьих боев и жестоком обращении с животными рекордное наказание в виде 475 лет тюремного заключения, сообщает РИА Новости со ссылкой на NBC.

Предварительно, обвиняемый покалечил как минимум 107 собак.

«Это самый долгий тюремный срок по обвинениям, связанным с собачьими боями», — говорится в письме прокурора Джорджии по делам о преступлениях против животных Джессики Рок.

В конце осени 2022 года правоохранительные органы обнаружили и конфисковали истощенных животных, которые страдали от недостатка пищи и питья.

В подвальном помещении жилого здания содержалась группа собак в антисанитарных условиях без должного ухода. Преступник намеренно размещал животных на коротком расстоянии друг от друга, удерживая их тяжелыми цепями, для провоцирования агрессивного поведения.