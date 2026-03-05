Американец нашел чемоданы с телами двух девочек во время прогулки с собакой
Фото - © сгенерировано GigaChat
В американском Кливленде мужчина во время прогулки с собакой обнаружил закопанные в земле чемоданы с телами двух девочек, сообщает «Царьград» со ссылкой на People.
Личности погибших и причины смерти устанавливаются.
Мужчина выгуливал собаку, когда заметил подозрительный предмет в земле и сообщил о находке в полицию. На место прибыли следственно-оперативные группы.
При осмотре территории сотрудники обнаружили сначала один чемодан, а затем и второй. Там оказались тела двух девочек афроамериканского происхождения.
