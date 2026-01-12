Алкоголичка в Польше родила ребенка со смертельной дозой спиртного в крови

В польской больнице новорожденный появился на свет с опасным уровнем спиртного в крови, его мать страдает алкоголизмом, сообщает KazanFirst .

По информации издания Fakt, женщина родила малыша на 38-й неделе беременности, в это время она была в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Уровень спиртного в ее крови был почти 3 промилле.

Поскольку опьянение создавало прямую угрозу жизни матери и малыша, то доктора провели экстренное кесарево сечение.

После операции медики узнали, что у новорожденного в крови было свыше 1,5 промилле алкоголя, это смертельно опасная концентрация для него. Как уточнили в полиции, сейчас состояние новорожденного стабильное. Доктора сделали все, чтобы спасти малыша и вывести его из критического состояния.

В отношении матери-алкоголички было возбуждено уголовное дело. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

