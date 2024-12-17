Алкоголь и антидепрессанты: стало известно о зависимости «дамы на Porsche»

Экс-супруг сбившей ребенка на Porsche указал на ее проблемы с алкоголем

Бывший супруг автомобилистки из Новой Москвы, которая на Porsche сбила няню с ребенком, рассказал, что ее проблемы с алкоголем начались примерно пять лет назад, сообщает «Царьград» .

Трагический случай произошел у дома № 13 на Солнечной улице в деревне Зименки. По предварительным данным, женщина не смогла справиться с управлением и выехала на тротуар, где как раз находились няня и ребенок. Пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила, что 49-летняя водитель могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Как информирует Telegram-канал «Москва. Город новостей», у женщины, которой теперь предстоит предстать перед судом, алкогольные проблемы возникли около пяти лет назад. Основная причина — семейные трагедии.

«Я также погибаю от этой мысли, что они потеряли ребенка. Я сам отец», — отметил экс-муж женщины.

Он рассказал, что сначала тяжело заболел старший сын его бывшей жены. Затем от онкологического заболевания скончался ее отец.

Вследствие этих трагедий у нее развилась зависимость: чтобы справиться с душевной болью, женщина начала употреблять алкоголь. Кроме того, она принимала антидепрессанты. Муж пытался ей помочь, но она не хотела признавать свою зависимость.

По словам мужчины, он не оправдывает свою экс-супругу. Бывший муж выразил соболезнования родителям погибшего мальчика. Ребенок, которого сбила женщина, скончался в больнице. В суде она не стала отрицать свою вину.

Ранее выяснилось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дорожно-транспортного происшествия в Новой Москве, в результате которого погиб ребенок.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании статьи УК РФ, касающейся нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Согласно данным, предоставленным правоохранительными органами, погибший ребенок страдал от аутизма.