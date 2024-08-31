Алаудинов рассказал о героическом поступке молодого бойца под Курском

Алаудинов записал видеообращение в Telegram-канале, где рассказал об успехах «Ахмата» на фронте, в том числе в Курской области. Генерал-майор вспомнил героическую историю, как командир спас 18 товарищей. Они укрылись в одном из домов, но солдаты ВСУ начали забрасывать его гранатами.

«Этот парнишка этим ребятам сказал: „Уходите через заднюю дверь“. <…> И на протяжении 10 минут он вел бой, отбивая противника. И, насколько я понял, он в этом бою погиб», — рассказал Алаудинов.

Он подчеркнул, что героем может быть кто угодно, даже совсем молодые парни. Ребята, которых спас командир, остались живы. Они прибились к другим подразделениям и покинули опасное место. По словам Алаудинова, пока есть такие герои, Россия находится на подъеме.