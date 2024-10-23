Алаудинов назвал журналиста «чертом» после вопросов о Курской области

Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Министерства обороны генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале оскорбил журналиста, который, судя по всему, спросил его о ситуации в Курской области и драке в Анапе. На видео офицер назвал сотрудника СМИ «шайтаном», «чеченофобом» и «чертом».

Апти Алаудинов, судя по всему, ошибочно назвал журналиста сотрудником «Московского комсомольца». Вероятно, генерал имел в виду свое интервью «Комсомольской правде» от 15 октября.

Во время той беседы журналист kp.ru Иван Панкин задавал Апти Алаудинову вопросы о ситуации под Курском, межнациональных конфликтах в стране и сроках завершения СВО.

По словам командира «Ахмата», ему переслали видео, где уехавшие из России «чеченоговорящие шайтаны» обсуждают моменты из его интервью. Алаудинов сказал, что тогда беседовал с журналистом, которого назвал «таким же шайтаном», «чисто чеченофобом», «чеченоненавистником», «ЛГБТ*-шником» и «чертом».

«Такие же, как он, чмошники находятся за границей, называют себя чеченцами. <…> Я его (журналиста — ред.) абсолютно никаким образом не отношу к России. И не отношу его к тем людям, которые являются патриотами России», — говорит Алаудинов на видео.

По мнению генерала, вопросы журналиста «подчеркивали его ненависть к чеченцам».

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