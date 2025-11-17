Алабай едва не съел подростков в Новой Москве

Собака породы алабай напала на двух подростков в деревне Марушкино в Новой Москве. Пострадавшие — 16-летняя девушка и ее 17-летний приятель, который защищал подругу, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По предварительным данным, юные москвичи направлялись в магазин по местной дороге. По пути им встретилась крупная собака, которая внезапно набросилась на молодых людей.

В результате нападения животное порвало куртку девушки. Когда юноша попытался защитить подругу, алабай укусил его за руку.

В настоящее время выясняются все детали и обстоятельства происшествия. Информация о том, где находились хозяева собаки и были ли приняты меры по ее отлову, не приводится.

