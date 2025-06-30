Аль-Джазира: при обстрелах школ в секторе Газа погибли семь человек

Более семи человек погибли в результате обстрелов армии Израиля трех школ, где разместились перемещенные из-за военных действий лица в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира».

По словам источника, израильтяне за последние несколько часов атаковали три школы, в которых проживают перемещенные лица, в районах Аз-Зейтун, Аль-Туффа и Джабалия на севере сектора Газа.

В результате атак погибли семь человек.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Тегеран обвинили в реализации тайной военно-ядерной программы. ЦАХАЛ атаковал военные и ядерные цели Ирана. После чего исламская республика ударила ракетами в ответ.

В ночь на 22 июня американские войска провели разовую атаку по иранским ядерным объектам. После этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар по военной базе Эль-Удейд США в Катаре. Тогда в Тегеране заявили, что не хотят продолжать эскалировать ситуацию.

После этого президент Штатов Дональд Трамп заявил о возможности мирного урегулированию ирано-израильского конфликта.