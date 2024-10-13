Актриса Екатерина Жемчужная перенесла инсульт

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Народная артистка России Екатерина Жемчужная перенесла инсульт, а сейчас находится на реабилитации, сообщает Mash .

80-летняя Жемчужная попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Ее госпитализировали летом. До поездки в больницу актриса два дня мучилась от головокружений.

Медики диагностировали у нее острый ишемический инсульт. Врачи узнали, что пациентка ранее перенесла инфаркт, но не обращалась в больницу. Через 1,5 недели артистку выписали. Сейчас Жемчужная проходит реабилитацию.

В апреле актриса должна была выступить на концерте в Клину, но ее выход отменили.

В 2021 году ее муж Георгий Жемчужный скончался от рака.

Екатерина Жемчужная родилась 28 марта 1944 года. Она сыграла в фильмах «Вечный зов», «Кармелита», «Карнавал», «Королева Марго» и других. Служит в театре «Ромэн».