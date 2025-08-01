Актера Максима Глотова нашли мертвым в Москве, обстоятельства его смерти пока не установлены, сообщил РЕН ТВ источник.

По информации, поступившей от близких, Глотов не выходил на связь с 27 июля. В связи с этим, 1 августа его родные приняли решение вызвать полицию для вскрытия двери. В результате этого было обнаружено тело актера.

Максим Глотов ушел из жизни в возрасте 60 лет. Он стал известен благодаря своим ролям в таких сериалах, как «Содержанки», «Раневская», «Душегубы», «Желтый глаз тигра» и многих других.