Актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле людьми

Американский актер Жан-Клод Ван Дамм оказался вовлечен в уголовное разбирательство по делу о торговле людьми в Румынии. Правоохранители считают, что знаменитость пользовалась интимными услугами малолетних девушек, которые также были жертвами торговли людьми, пишет SHOT .

Адвокат Адриан Кукулис, участвующий в следственных мероприятиях, утверждает, что примерно десятилетие назад знаменитый актер воспользовался услугами пяти девушек из Румынии во французских Каннах.

По версии следствия, эти несовершеннолетние девушки были принуждены к оказанию интимных услуг в рамках преступной сети, занимавшейся продажей как взрослых, так и детей. Обвинения против Ван Дамма стали частью масштабного дела о принуждении к проституции, которое в настоящее время активно расследуется румынскими властями.

Румынский бизнесмен Морел Боля, который возглавлял некоммерческую организацию EuroDemos и был собственником модельного агентства Kasta Morrely, также оказался в центре скандального судебного процесса. В 2022 году его обвинили в главной роли по делу о торговле детьми. До этого он занимался организацией встреч молодых девушек с известным актером из Бельгии.