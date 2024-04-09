Актер Шолох передал свой последний разговор с Кунгуровым

Друг Кунгурова рассказал о последнем разговоре с артистом

Актер Сергей Шолох рассказал о своем последнем разговоре с певцом Евгением Кунгуровым, сообщают «Известия».

Шолох говорил по телефону около шести вечера. Как утверждает актер, он не почувствовал в разговоре ничего тревожного.

«Замечательный он был человек, талантливый, красивый, сорокалетний нормальный мужик», — таким вспомнил Шолох певца.

Ранее сообщалось, что у погибшего в Москве 8 апреля певца Евгения Кунгурова были травмы рук, причиной смерти могло стать падение с высоты, точная причина смерти устанавливется.

Кунгуров тяжело переживал сложные отношения с супругой и наблюдался у частного врача.