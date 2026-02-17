Аккуратно срезана шкура: под Волгоградом живодер задушил и пытался разделать пса

С территории конного клуба «Гран При» еще 10 февраля пропали две беспородные собаки — Патрон и Белка. По словам хозяйки, ночью был слышен их лай, после чего питомцы резко затихли.

14 февраля Белка вернулась сама, однако с поврежденным носом. Неподалеку нашли и тело Патрона.

Как рассказала владелица, у собаки была аккуратно срезана шкура, на теле имелись следы, похожие на попытку разделки. Хозяйка вызвала полицию, но участковый приехал только через несколько часов. Труп направили на экспертизу, однако до сих пор, по словам женщины, никто не связался с ней для опроса.

Владелица погибшего животного убеждена, что в районе орудует маньяк, и боится, что следующей жертвой может стать человек. Она также нашла на заброшенной турбазе останки еще одной собаки с признаками аккуратного расчленения.

