Айтишник из Москвы признался в работе на ЦРУ

IT-специалист из московской фирмы приговорен Мосгорсудом к 13,5 лет колонии строгого режима за госизмену. По версии следствия, мужчина, имеющий гражданство России и США, хотел передать секретную информацию американской разведке, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Айтишник незаконно получил данные, составляющие государственную тайну. Он хотел передать эти сведения ЦРУ, для чего и связался с американской разведкой. Фигуранта задержали в октябре 2022 года, когда он попытался передать секретную информацию представителю ЦРУ.

Москвич признал вину и раскаялся в содеянном.

Московский городской суд приговор обвиняемого к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 300 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.