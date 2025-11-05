Агрессивный мужчина напал на подростков и пнул их собаку в Москве

Агрессивный мужчина накинулся на группу подростков и пнул их собаку в Москве. Школьники «отделались трехэтажным матом», сообщает 112 .

Инцидент произошел в столичном районе Северное Бутово. Мужчина поругался с детьми, которые выгуливали своих питомцев около спортивной площадки.

На опубликованных кадрах видно, как взрослый мужчина в нецензурной форме угрожает подросткам, а затем пинает собаку одного из школьников. После этого неадекват скрылся.

«Его просто дома так же пинали, я уверен!» — прокомментировал произошедшее один из подростков.

