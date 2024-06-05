Агентство «Москва»: мужчина погиб на путях станции метро «Тверская»
Движение от «Автозаводской» до «Белорусской» станции метро остановлено
Мужчина погиб, попав под поезд метро на станции Тверская, пишет агентство «Москва».
На месте трагедии работают экстренные службы.
В столичном Дептрансе сообщили, что на центральном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути.
Движение остановили «Автозаводской» до «Белорусской». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, уточнили в ведомстве.