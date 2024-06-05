Агентство «Москва»: мужчина погиб на путях станции метро «Тверская»

сегодня в 22:15

Движение от «Автозаводской» до «Белорусской» станции метро остановлено

Мужчина погиб, попав под поезд метро на станции Тверская, пишет агентство «Москва».

На месте трагедии работают экстренные службы.

В столичном Дептрансе сообщили, что на центральном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути.

Движение остановили «Автозаводской» до «Белорусской». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, уточнили в ведомстве.