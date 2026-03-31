Агент Киева устроился на предприятие ОПК в Подмосковье и собирался подорвать его
Сотрудники ФСБ ликвидировали планировавшего теракт в Подмосковье агента СБУ
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Московской области. Злоумышленник, устроившийся на работу на предприятие ОПК, был ликвидирован во время задержания, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы безопасности.
Теракт собирался совершить гражданин РФ. Он действовал в интересах спецслужб Украины.
Когда мужчина изымал самодельное взрывное устройство, работники ФСБ попробовали провести задержание. Однако агент украинских спецслужб оказал вооруженное сопротивление.
Сотрудники ФСБ открыли ответный огонь. Злоумышленника ликвидировали.
