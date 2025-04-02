Африканский студент умер в Москве из-за голодания в Рамадан

В Москве скончался 24-летний малийский студент МФТИ. Молодой человек исповедовал ислам и умер из-за истощения, вызванного постом по случаю Рамадана, утверждает Mash .

31 марта африканскому студенту по имени Мунтаге стало плохо в общежитии на улице Керченская. Для него вызвали скорую помощь, однако молодой человек потерял сознание и умер по пути в больницу.

Знакомые Мунтаге рассказали, что он был мусульманином и почти полностью отказался от еды на время Рамадана. Из-за голодания африканец выглядел ослабшим, признались соседи.

Ранее РИАМО рассказывало, как правильно соблюдать пост во время Рамадана, священного для мусульман месяца.