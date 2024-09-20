Африканец атаковал петербургскую скорую помощь бутылками за отказ в вакцинации

В Петербурге задержали африканца за метание бутылок во врачей

В Санкт-Петербурге 38-летнего гражданина Туниса подозревают в атаке на карету скорой помощи, работники которой отказали ему в вакцинации. По версии правоохранителей, африканец кидался в медмашину пустыми бутылками у станции метро «Академическая», сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на источник в рядах силовиков.

Полицейские считают, что инцидент произошел еще 2 сентября. Будучи пьяным, иностранец начал бросать бутылки из мусорного контейнера в «скорую». До этого злоумышленник требовал от персонала этой машины вакцинировать его от гриппа, на что медсестра ответила отказом.

По итогу африканец разбил лобовое стекло кареты скорой помощи, после чего скрылся с места событий.

Подозреваемого задержали 19 сентября. По информации полиции, уроженец Туниса ранее был судим за грабежи и кражи.

Африканец заключен под стражу.