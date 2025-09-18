Аферисты с украинским говором хотели обмануть девушку, работавшую с RT

Аферисты с украинским говором оскорбляли и пытались обмануть женщину Татьяну, которая работала с RT . Они добавили ее в фейковый рабочий чат в Telegram, созданный якобы сотрудниками телеканала.

Затем у Татьяны спросили, отправился ли ей код-ключ. Та ответила «нет». После этого ей пришло сообщение с ботом от якобы «Госуслуг».

Когда Татьяна перешла в него, на ее смартфон начали приходить десятки сообщений. Ее оскорбляли, отправляли украинские националистические лозунги, присылали угрозы и картинки с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Затем девушке позвонили якобы от «Госуслуг». Аферист с украинским акцентом сказал, что работает в службе безопасности и профиль женщины на «Госуслугах» «пытаются взломать». Такое же сообщение Татьяне отправили в WhatsApp*. Девушка сбросила звонок.

На «Госуслугах» рассказали, что войти в профиль из-за внешнего воздействия невозможно. Аферисты пытаются заставить жертв рассказать им информацию для входа.

На «Госуслугах» добавили, что администраторы платформы никогда не звонят россиянам и не просят перезвонить. Еще у платформы нет чат-ботов.

*Принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.