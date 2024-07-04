Аферист выманил у москвички 3,8 млн руб под предлогом удаления ее интимных фото

В столице задержали афериста, который похитил у москвички 3,8 млн рублей под предлогом удаления ее интимных снимков. Подозреваемого нашли в подмосковном Одинцове, сообщает «МВД Медиа».

Злоумышленник пообещал 23-летней девушке удалить с одного из сайтов ее фотографии интимного характера. Потерпевшая перевела необходимую сумму, но снимки так и не убрали.

По предварительным данным, аферист заранее знал, что никаких операций на сайте произвести не сможет. Деньги он потратил на свои нужды.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, идет следствие.