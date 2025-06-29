Аферист обманул девушку-эксперта по общению с мужчинами на 250 тыс рублей

Аферист обманул 28-летнюю девушку-эксперта по женской энергии и общению с мужчинами Дарью. Она считала, что покупает визы в Великобританию и Евросоюз для встречи с новым знакомым, ущерб составил 250 тыс. рублей, сообщает Baza .

Дарья обучает подписчиков в соцсетях тому, как быть уверенной в себе, выйти замуж и даже завести ребенка. Сама эксперт ищет молодого человека. Недавно она завела знакомство в Сети с Андреем, который якобы живет в столице Великобритании, Лондоне.

У Дарьи с молодым человеком завязался диалог. Андрей позвал девушку приехать в Великобританию, пообещав помочь с оформлением визы. Он дал девушке контакт «проверенных» людей, которые помогают подготавливать документы для поездки.

Дарья отправила молодому человеку сканы документов. В ответ он прислал чек на оплату «визового сбора». После этого эксперт начала готовиться к поездке в Великобританию.

Через некоторое время «визовый агент» сказал Дарье, что вывести деньги с ее счетов якобы не получается. После этого попросил передать средства наличными и пообещал вернуть «оплаченную Андреем сумму» во время получения документов.

Коуч отправила некой Лиане 150 тыс. рублей. После этого ей сказали, что откроют визу в Великобританию через неделю.

Спустя несколько дней Андрей сказал, что Дарье еще желательно оформить и шенген. По аналогичной схеме она отправила «визовому центру» 100 тыс. рублей. После этого молодой человек вместе с представителями «центра» резко перестали отвечать.

Коуч написала заявление в полицию. Ее обманули на 250 тыс. рублей.