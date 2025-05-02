Аэропорт и коммуникации Бали остались без электроэнергии

сегодня в 22:15

Большая часть индонезийского острова Бали осталась без электричества в пятницу днем, сообщает ТАСС .

Как сообщает The Jakarta Post, авария произошла около 16:00 по местному времени (11:00 мск) и продолжалась несколько часов.

Отключение затронуло критически важные объекты, включая международный аэропорт и систему регулирования дорожного движения.

По предварительным данным, причиной ЧП стало повреждение подводных кабелей, связывающих энергосистему Бали с островом Ява. Специалисты государственной коммунальной компании PLN Bali оперативно приступили к работам и смогли восстановить подачу электроэнергии в большинстве районов.