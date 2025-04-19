«Аэрофлот»: информация о выкате самолета за пределы ВПП в Кемерове неверная

Информация о том, что самолет рейса SU1450 Москва — Кемерово выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) не соответствует действительности, сообщает пресс-служба «Аэрофлота».

После штатной посадки лайнер пересек торцевую разметку ВПП, он занял неиспользуемую ее часть, но воздушное судно не выкатилось за ее пределы.

Лайнер самостоятельно зарулил на место стоянки. По требованию командира был сделан контрольный замер коэффициента сцепления на ВПП, он не соответствовал заявленному службами для принятия решения о посадке (0,22 при нормативе 0,34).

Обратный рейс в столицу задержали из-за необходимости дополнительной техпроверки лайнера, а еще возникшей в связи с этим необходимостью для отдыха экипажа, чтобы не превысить допустимый норматив рабочего времени.

Пока пассажиры ожидали вылета, им предоставили обслуживание. Было организовано размещение в гостинице, а еще напитки и питание.